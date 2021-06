‘Schatkistje’ lag 22 jaar op de bodem van de Aa of Weerijs

interview Eefke en Ilona vliegen niet op bezems maar brengen wel een tijd­schrift op de markt: voor en door heksen

25 juni Spoiler alert: deze heksen vliegen niet op bezems. En op de vraag of ze kunnen toveren, is het antwoord ook nee. Toch noemen Eefke Peeters en Ilona Stroecken zich straks heks. Want ja, er bestaat een heuse heksenopleiding.