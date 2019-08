Scheldebrouwerij met Brabantse brouwer Jeroen Havermans, behaalt zes prijzen op World Beer Awards

ZUNDERT - De van oorsprong Nederlandse Scheldebrouwerij in Meer (B) heeft op de World Beer Awards in Londen niet minder dan zes prijzen in de wacht gesleept. Krab, Strandgaper, Zeezuiper, Oesterstout en de broertjes Knuppel en Knots vielen allemaal in de prijzen. ,,Dit geeft ons een boost om er nog altijd vol voor te blijven gaan", zegt brouwmeester Jeroen Havermans uit Zundert.

Brouwmeester Peter van den Eijnden startte 25 jaar geleden in zijn eigen keuken met het brouwen van bier in het Krabbegat in Bergen-op-Zoom. Eerst een zwaar winterbier en daarna kwamen De Zeezuiper en de Lamme Goedzak, twee bieren die nog altijd in het assortiment zitten. Tien jaar geleden stak de brouwerij de grens over en streek het neer op de transportzone in Meer.

Scherp

Het was nu de eerste keer dat de Scheldebrouwerij meedeed aan de gerenommeerde bierwedstrijd en ze zond dan maar meteen de huidige negen bieren in die er worden gebrouwd. De jubileumbieren Knots en Knuppel (voor het 25-jarig bestaan), Zeezuiper, Strandgaper, Oesterstout, Krab, Witheer, Hopruiter en Dulle Griet. De laatste drie bieren vielen uit de boot, maar de andere zes vielen in de prijzen in de beste bieren per categorie per land.

Krab werd de grote winnaar in de 'American-style Pale Ale', Zeezuiper behaalde brons in de categorie 'Belgian style Tripel’. De Oesterstout ging aan de haal met een gouden medaille in de reeks Stout & Porter, nieuwkomer Knots won het hoogste in de categorie 'Herb & Spices’. Het bier Knuppel kreeg goud in de categorie 'Experimental' en Strandgaper werd de grote winnaar in de categorie 'Golden Ales'.

De strijd om wereldwijd bij de beste bieren te zitten, haalden ze nog net niet. ,,Dat is misschien voor de volgende keer", lacht Jeroen Havermans. ,,Dit houdt ons in elk geval al scherp.”

Volledig scherm De bieren van de Scheldebrouwerij. © Toon Verheijen

Receptuur aangepast

De vreugde bij de Scheldebrouwerij is groot. ,,Vooral omdat dit de eerste keer was dat we hier aan meededen", zegt Jeroen Havermans. ,,Drie keer de beste, twee keer de gouden medaille en een keer brons. De Zeezuiper bijvoorbeeld was die bronzen medaille, maar wel in een overbevolkte categorie van tripels. Maar wat ons vooral blij maakt is de score van onze special editions Knots en Knuppel. Vanuit het niets meteen in de prijzen vallen: dat geeft ons echt wel het gevoel dat we op de juiste weg zitten. Maar ook onze Strandgaper bijvoorbeeld: daar hadden we recent nog de receptuur iets van aangepast. Iets frisser en fruitiger om net wat meer verschil te hebben met de Lamme Goedzak. Blijkbaar slaat die aanpassing ook geweldig goed aan.”

Toeback met sabro