Scheuren of klemmende deuren? Steeds meer huizen verzakken door droogte, en je draait zelf voor de kosten op

Nieuwsover­zicht | 18-jarige overleden bij ongeval - Man in scootmo­biel zorgt voor file

Bij een ongeval in Ledeacker is een 18-jarige jongen overleden aan zijn verwondingen. Drie anderen raakten gewond. In een stal in Sprundel heeft vrijdagochtend een brand gewoed. Verder kunnen tientallen reizigers die extra kosten moesten maken door de chaos op Eindhoven Airport een vergoeding verwachten en veroorzaakte een man in een scootmobiel voor file. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

26 augustus