Schijndelse luchtballonvaarder moet 65 mille betalen voor omgekomen papegaaien

Zwanger tijdens de coronacri­sis: ‘Mijn zwanger­schap en corona zullen altijd onlosmake­lijk verbonden zijn met elkaar’

6 september De laptop gaat dicht, er is doei gezegd in het chatprogramma dat we voor het werk gebruiken en het extra scherm kan opgeborgen worden voor vier maanden. Mijn zwangerschapsverlof begon afgelopen donderdag. Van thuiswerken naar thuis met verlof zijn. Een rare gewaarwording en ook best een emotioneel moment. Ik blik terug op de afgelopen periode, waarin ik 17 keer een rubriek schreef.