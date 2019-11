Schimmenspel rond Brabants provinciebestuur: CDA blijft vooralsnog in coalitie

Na een urenlange woordenstrijd werden de Brabantse oppositiepartijen in feite helemaal niets wijzer. VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters herhaalde nog eens het mantra van de afgelopen weken. ,,We hebben te maken met een stikstofcrisis; de eerste prioriteit is dat we die de komende weken oplossen. We willen geen bestuurlijke impasse.” Dat terwijl er juist nu een aantal belangrijke en ingrijpende beslissingen volgen. Momenteel werken Rijk en provincies aan een stikstofbeleid. Mede op basis daarvan wordt het Brabantse beleid - de beruchte strengere milieu-eisen voor boeren - mogelijk nog bijgesteld. De vraag vanuit de oppositie was evident: heeft het provinciebestuur dan nog wel een mandaat om afspraken te maken en besluiten te nemen?