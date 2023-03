Scholen ‘blij’ met vertrouwen kinderen en ouders voor kleine locaties Mill en Stevensbeek

indebuurt.nl Dit festival voor jongeren is binnenkort in Bergen op Zoom

Jongeren opgelet: er is een nieuw jongerenfestival in Bergen op Zoom! Op zaterdag 13 mei vindt in Gebouw-T voor het eerst GROWN plaats, een avond voor en door jongeren. Er zijn onder andere optredens van $hirak, KATNUF en gladde paling.