Scholen in onzekerheid: is het jaar dan voorbij? En kunnen de schoolexamens zo wel doorgaan?

Met de verlening van het samenscholingsverbod in Nederland verandert er nog niets voor scholen. Waar buiten groepen van meer dan drie personen verboden zijn, weten scholen niet meer dan dat ze rond 6 april te horen krijgen of ze weer open mogen. Ondertussen is er steeds meer protest tegen het besluit om schoolexamens door te laten gaan.

Of de scholen na 6 april open mogen hangt af van een onderzoek dat momenteel gaande is onder Brabantse jongeren. Daaruit moet blijken hoe besmettelijk het coronavirus is onder jongeren. Als de resultaten postief zijn, kunnen scholen mogelijk weer open, zei het kabinet vorige week. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wilde daar maandagavond geen verandering in brengen, ook al wordt de samenkomst van groepen op andere plaatsen tot 1 juni verboden.

Dat uitgebreide verbod is de druppel voor scholen die hun twijfels hadden over de schoolexamens, die deze week plaatsvinden. Landelijk is besloten dat die doorgaan, mits leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Maar de nieuwe maatregelen zorgen voor veel onrust. De VO-raad roept inmiddels net als onderwijsbonden AOb en CNV Onderwijs op te stoppen met de toetsen die door leerlingen nog gemaakt moeten worden om het eindexamen te mogen maken.

‘Niet uit te leggen’

Dat krijgt gehoor.Het KSE in Etten-Leur luistert daarnaar en heeft maandagavond alle leerlingen geïnformeerd dat de schoolexamens zijn geschrapt. Ook omdat ouders en leerlingen zich zorgen maakten. ,,Enerzijds mogen mensen vanwege besmettingsgevaar voor corona niet meer samenkomen, terwijl anderzijds examens afgenomen zouden worden in lokalen waar soms wel dertig leerlingen samen zitten. Dat is niet uit te leggen", zegt rector Jan van Heukelum.