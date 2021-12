Scholieren (en hun ouders) moeten verplicht kijkje nemen bij beroepen waar geen hond op afkomt

Verplicht, dat is nog al wat, beseft Manon Pijnenburg, voorzitter van de commissie onderwijs bij VNO-NCW Brabant Zeeland. ,,Maar het is nodig. Brabant is een regio met zóveel maakindustrie en juist hier zijn de huidige tekorten aan mbo’ers desastreus. Brabant is de motor van de Nederlandse economie, maar we belanden op een punt dat we niet meer kunnen doorgroeien. Terwijl die potentie er wel is, want consumenten geven nog altijd veel geld uit. Juist ook nu in de coronatijd.”