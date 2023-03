Scholieren komen met radicale ideeën: ‘Op elk nieuwbouwhuis zonnepanelen verplichten’

Wat gebeurt er binnen de muren van een gemeentehuis? Nienke de Koster (17) had geen idee, hooguit is er een keer gekomen om haar ID op te halen. Maar vrijdag veranderde dat dus. En ze was behoorlijk nieuwsgierig. ,,Ik vind het belangrijk om te weten wat er in de gemeente gaande is. Daarom volg ik het nieuws, meestal via de krant.”

Nienke is ingedeeld bij het thema duurzaamheid. Mocht zij het als wethouder het voor het zeggen hebben, dan pakte ze de energietransitie behoorlijk strak aan. ,,Ik zou het verplichten om op nieuwbouwhuizen zonnepanelen te laten leggen.” Overigens, de gemeente is volgens haar al aardig op weg. ,,Er staan op verschillende plaatsen laadpalen.” Wat haar wel stoort: ,,In de polder ligt veel rotzooi in de bermen. Ik zou er vuilnisbakken plaatsen.”

Invloed op de burgers

Met een woordje van burgemeester Marian Witte en de wethouders Hein de Jongh en Annemiek van Rooij werd in de aula de aftrap verricht. Witte: ,,Jullie zijn de toekomst, die het stokje in deze gemeente gaan overnemen. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er bij jullie leeft. En hopelijk ontdekken jullie dat de gemeente nogal wat invloed op de burgers heeft, dus ook op jullie.” Stukje reclame: ,,Als je gaat studeren, kom stage bij ons lopen.”

Toen De Rooij mantelzorg had aangestipt, hoorde ze van een leerling: ik hoor daar ook bij. ,,Dat wist ze niet. Fijn dat ze daar nu van bewust is. En dat ze weet dat de gemeente kan helpen.” En ook: ,,Met die ontmoeting is die dag voor mij al geslaagd.”

Café voor jongeren

In het gemeentehuis spraken de leerlingen op het beleidsterrein Mens en Zorg onder meer over jeugdoverlast. Het groepje van Fester van Houwelingen vindt dat het reuze meevalt. ,,Al sta je maar met een groepje bij elkaar, dan beginnen sommige ouderen al te klagen. Puur omdat het jongeren zijn.”

Zijn idee: overdag moet je daar geen aandacht schenken, ’s avonds na tien uur wél. ,,Dan is het vervelend als er harde muziek wordt gedraaid. Maak ik ook mee.” De oplossing: ,,Meer controleren. En hard optreden, dus een boete uitschrijven.” Wat de jeugdoverlast ook zou helpen: de versnaperingen op school een stuk goedkoper maken, zodat de Lidl niet meer hoeft worden opgezocht. En een café voor jongeren, 16+, haalt de jongens en meiden van straat.

Volledig scherm Wethoudster Annemiek van Rooij op de Politieke Dag van het Dongemond College. © Pix4Profs / Johan Wouters

Belletje rinkelen

De Politieke Dag is een terugkerend fenomeen op het Dongemond College, zegt Karlijn Klerx, docent maatschappijleer. ,,Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen was er een debatdag met raadsleden. Eén keer jongerenpartijen uitgenodigd. Vandaag dus naar het gemeentehuis. Niet alleen leren ze hoeveel invloed de gemeente op de jongeren heeft. Misschien ontdekken ze ook dat als bijvoorbeeld een vriend niet de enige is als die hulp krijgt van Centrum Jeugd en Gezin.”

In aanloop naar deze dag is er op school ook aandacht geweest voor de verkiezing van de Provinciale Staten en de waterschappen. Provincie, daar ging nog wel een belletje rinkelen. Waterschappen al bijna niet meer. Nienke: ,,Geleerd dat het gaat over behoud en veiligheid van water. Heel belangrijk dus.” Als er over vier jaar weer verkiezingen zijn, is de kans groot dat Nienke haar stem uitbrengt. Overigens, stemmen mocht ook. Aan het einde van de dag, al was het slechts voor de vorm.