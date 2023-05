Schoonmoeder van René Reijnen is de grote inspirator voor kampioen vv Heijen

GSBW wint, maar heeft titel al laten glippen: ‘Moeten onszelf in de spiegel aankijken’

In een intensieve wedstrijd tegen Right-Oh won GSBW overtuigend met 4-1. Aangezien concurrent WSJ ook de volle buit pakte, was het echter niet genoeg om het kampioenschap in de vierde klasse D binnen te halen. Bij zowel trainer Patrick Marcelis als aanvoerder Dion van Loon was er teleurstelling, maar ook vertrouwen richting de nacompetitie.