Schoonzoon Klaas Otto ontkent schuld aan ranzig drugslab waar drie Brabantse doden vielen

video Politie onderzoekt beelden van verwaar­loos­de paarden Haarsteeg, één dier dood aangetrof­fen

13:51 HAARSTEEG - De politie doet onderzoek naar een aantal vermoedelijk verwaarloosde paarden in een weide in Haarsteeg. In de weide troffen agenten, onder hen de dierenpolitie, een dood paard aan.