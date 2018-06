Schotse hooglander neemt wandelaar op de hoorns in natuurgebied Dorst

Kritiek en lof voor lagere W­MO-bijdrage

8 juni EINDHOVEN - De invoering van een standaard lage eigen bijdrage voor WMO-zorg is 'hartstikke nodig', stelt CDA-Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg. Of dat leidt tot een aanzuigende werking? Dat is in de eerste plaats vooral goed. ,,Nu zijn er ouderen en zieken die zorg niet aanvragen, omdat ze terugschrikken voor de hoge eigen bijdrage. Dat is nooit de bedoeling geweest."