Schrijfster Inge Duine doorbreekt het stilzwijgen, ‘niet klagen, maar dragen’ was familiemotto

Bossche­naar in de boeien geslagen bij alcoholcon­tro­le

DEN BOSCH - Bij een grootscheepse alcoholcontrole die vrijdagavond werd gehouden op het Wilhelminaplein in Den Bosch werden vijf automobilisten aangehouden. Een 37-jarige Bosschenaar werd in de boeien geslagen nadat hij was betrapt bij het rijden onder invloed van drugs.