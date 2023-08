Schutter (40) van Thorbeckestraat Oss blijft nog vastzitten

Militair die fietser zou hebben doodgere­den in Weert was net vrij na gijzeling van vrouw in Helvoirt

HELVOIRT/WEERT - De militair die ervan wordt verdacht onder invloed een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt in Weert, is dezelfde militair die op 2 augustus is opgepakt voor een gijzeling in zijn woning in Helvoirt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagavond.