Schuur in lichterlaaie achter woningen Helvoirt, bewoners kijken in pyjama naar bluswerkzaamheden

Gaat niet om de beste punten, maar om beste ‘match’: bedrijven azen op studenten

EINDHOVEN - Zoek je als technisch student, mbo of hbo, een leuke stage of een interessant afstudeerproject? Dat komt mooi uit, want honderden bedrijven in Zuidoost-Brabant zoeken zo'n student ook. Stiekem hopen ze die daarna nog eens bij te schrijven als werknemer. Werk is er genoeg.