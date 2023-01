Scooterrijder raakt gewond bij botsing in Roosendaal

Oversterf­te houdt aan: ruim 2000 meer overlij­dens in Brabant

TILBURG - In Brabant zijn vorig jaar 2296 meer mensen overleden dan verwacht. Belangrijke oorzaken voor de oversterfte zijn de griep en corona. In de regio GGD Hart voor Brabant, waar Den Bosch, Oss en Tilburg onder vallen, is de oversterfte met 12,1 procent het hoogst in onze provincie. Dat meldt LocalFocus op basis van cijfers van het CBS.

25 januari