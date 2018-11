Sekspopzaak Paay vs Vlemmix van start: ‘Excuses zijn te laat en belachelijk’

Brabantse politie legt loep op foute koeriersbe­drij­ven

10:01 De politie heeft zowel voor Oost- als voor West-Brabant een top-vijf gemaakt van foute post- en koeriersbedrijven. In samenwerking met de grootste bedrijven in de pakketmarkt hoopt de politie daarmee de bezorging van drugs via postpakketten de kop in te drukken.