Sem (16): ‘Ik heb echt geprobeerd een meisje te zijn, maar dat ben ik gewoon niet’

Agmaja gaat in haar rolstoel de Mont Ventoux beklimmen voor KWF: ‘Ik ben een doordouwer’

Agmaja Kolman (57) uit Bergen op Zoom gaat op 16 september de Mont Ventoux om geld op te halen voor het KWF Kankerfonds. Dat doet ze omdat ze een dierbare collega verloor aan de ziekte. De tocht is lopend of fietsend al een flinke uitdaging, maar Kolman doet het in haar rolstoel. “Ik heb er alle vertrouwen in. Aan mijn conditie zal het niet liggen.”

8 februari