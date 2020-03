Senioren niet bang voor het virus ondanks annuleren grote bijeenkomsten door KBO-Brabant

Slechts vier procent van de ondervraagde senioren is bang om ziek te worden. Ze noemen vooral hun huidige gezondheid als reden. Een derde (38%) is niet bang, maar is er ook niet gerust op. En de overgrote meerderheid (58%) is er niet bang voor. Een van de redenen die wordt aangegeven is dat het volgens hen een gewone griep is. Het onderzoek is onder 1200 senioren gehouden, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.