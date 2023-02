Senna Remijn opent Zeeuwse Zondag op WK veldrijden met zilveren medaille: ‘Dat voelt als een overwinning’

wk veldrijdenDe eerste Zeeuwse medaille-kandidaat is over de dam op de slotdag van het WK veldrijden in Hoogerheide. Senna Remijn pakte zondagmorgen het zilver in de titelstrijd bij junioren. ,,Léo was vandaag gewoon te sterk", zo kon de eerstejaars junior ut Wolfphaartsdijk zich neerleggen de tweede plaats achter de Fransman Léo Bisiaux. ,,Het feit dat ik in het tweede deel van de wedstrijd mijn tweede plaats kon vasthouden, voelt al als een overwinning op zich.”

Na hem is het de beurt aan Shirin van Anrooij om Zeeland goud te bezorgen op het WK voor beloften. De vandaag 21 jaar geworden renster uit Kapelle gaat om 13.05 als de torenhoge favoriete van start.

Senna Remijn had halverwege zijn race even de hoop dat hij terug kon komen in het wiel van Bisiaux. ,,Ik kwam kort, maar toen kreeg een steek in mij zij. Op het NK was me dat ook al overkomen. Toen ben ik stug doorgereden en dat kostte me toen veel tijd. Daarom heb ik er na die steek voor gekozen om me te focussen op het pakken van de zilveren medaille.”

Achter hem deed landgenoot Keije Solen nuttig werk als stoorzender mee te rijden in een groepje met drie Belgen. Solen zelf kwam als zesde over de streep. Het brons ging naar de Belg Yordi Corsus. Mika Vijfvinkel reed ondanks een lekke band direct na de start ('Bij een valpartij reed er iemand met zijn voorblad in mijn wiel') naar de zevende plaats.

Guus van den Eijnden was in het vaderlandse kamp de pechvogel van de dag. De junior uit Gemert reed de eerste ronden mee in de kopgroep, maar maakte toen de fout door van bandtype te wisselen. ,,Ik voelde meteen dat ik daardoor weg begon te glijden.” Hij viel, waarbij de ‘veter’ van schoen brak. Eenmaal met een nieuwe schoen op de fiets was elke kans op een topklassering verdwenen. ,,Maar ik voelde na de start ook al snel dat ik niet de goede benen had, waarop ik had gehoopt", zei de aangeslagen Van den Eijnden nadat hij als negentiende over de streep was gekomen.

