Sesamstraatkartel voor de rechter: hoe Bert en Ernie cocaïne uit Zuid-Amerika smokkelden

Advocaat: ‘Wim S. zat zes jaar ten onrechte vast voor moord op Heidy Goedhart’

DEN HAAG/KAATSHEUVEL - Wim S. heeft zes jaar ten onrechte in de gevangenis gezeten. Het Openbaar Ministerie laat zich nog steeds leiden door een tunnelvisie en zes rechters (drie van de rechtbank Breda, drie van het gerechtshof in Den Bosch) hebben gedwaald. Hoogste tijd, zo betoogde advocaat Paul Verweijen vrijdag bij het hof in Den Haag, dat Wim S. vrijgesproken moet worden van de moord op Heidy Goedhart, in december 2010 in Kaatsheuvel.

28 januari