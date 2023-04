Shoppen, kappen en lunchen in één pand: conceptstore To Daze bestaat tien jaar

Ook 9-jarig meisje overleden na familiedra­ma in Et­ten-Leur, vader waarschijn­lijk de dader

ETTEN-LEUR - Het kind dat vrijdag zwaargewond raakte bij het grote familiedrama in Etten-Leur, is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 9-jarig meisje.