Sjak en Sonja blazen bekend Beeks café nieuw leven in: ‘Wij gaan voor betaalbare gezelligheid bij ’t Haantje’

PRINSENBEEK - De goudkleurige haan prijkt trots op de ruiten van het pand. Binnen zijn Sjak en Sonja de Jong druk met de laatste klusjes, zodat het café aan de Spoorstraat 31 in Prinsenbeek vrijdagmiddag open kan. ,,We hebben er zin in, iedereen is welkom.”

De afgelopen vier maanden zijn Sjak (61) - ‘officieel heet ik Sjakkie’ - en Sonja (51) dag in dag uit druk geweest met het opknappen van het café met feestzaal, waar tot enkele jaren terug café D’n Henk en daarvoor onder meer café Denans zaten. ,,Er was niets meer, bij een brand begin 2022 is bijna alle inventaris verloren gegaan”, vertelt Sonja.

De pandeigenaar knapte na de brand de buitenkant van het gebouw op en zorgde dat het ook qua isolatie aan de eisen van deze tijd voldoet. Een witte verflaag op de buitenmuren in combinatie met zwart geschilderde kozijnen geven de horecazaak een frisse, moderne look.

Wij houden van dat warme huiskamer­ge­voel Sonja de Jong, Uitbaatster café ’t Haantje

Binnen hebben Sjak en Sonja juist de sfeer van het traditionele bruin café behouden. Met donkere, houten lambrisering langs de wanden, houten tafels en -barkrukken en een donkerbruine bar waarboven ouwerwetse lampjes bungelen. Sonja: ,,Wij houden van dat warme huiskamergevoel. Dit moet een plek worden waar iedereen zich thuis kan voelen, jong en oud.”

Bredase horecafamilie

Sjak komt uit een echte Bredase horecafamilie. Zijn opa en oma, en later zijn oom, hadden café ’t Haantje aan de Bavelselaan in ’t Ginneken. ,,Mijn ouders hebben er altijd achter de bar gestaan, ik ben ermee opgegroeid.” Over de naam voor hun zaak hoefden Sjak en Sonja daarom niet lang na te denken: ,,Het oude café bestaat niet meer, zo blazen we ’t Haantje nieuw leven in. De familie vindt het geweldig.”

Aan de wand hangt een spiegel die aan het voormalige familiecafé herinnert. Ook ingelijste borduurwerken van De Nachtwacht en de toren van de Grote Kerk van Breda - Sjak: ‘Door mijn vader gemaakt!’ - hangen aan de muur. Net als een portret van André Hazes. Sonja: ,,Bij een bruin café hoort de muziek van Hazes. Hazes is de basis, haha. Wij houden allebei van Nederlandstalige muziek, dus dat zal hier regelmatig klinken.”

Ook Sonja heeft de nodige horecaervaring. Samen hoopt het echtpaar van ’t Haantje een succes te maken. ,,De locatie lijkt wat afgelegen zo langs het spoor, maar wij denken juist dat we hier goed zitten”, zegt Sonja. ,,We wonen zelf om de hoek, in de Haagse Beemden, daar heb je niks.” Sjak: ,,En denk aan NAC, voorheen wisten supporters deze locatie ook goed te vinden.”

In het café is zaterdag het eerste feestje al, maar we blijven voor iedereen open Sjak de Jong, Uitbater café ’t Haantje

De eerste vereniging hebben ze al binnen, een dartclub. En ook een biljartvereniging heeft interesse, zeggen Sonja en Sjak. ,,Leuk toch! En we gaan voor betaalbare gezelligheid. Mensen met een kleinere beurs moeten ook een avondje uit kunnen”, zegt Sjak. ,,Onze kennismakingsprijs is 2 euro voor een tapbiertje en flesjes bier gaan vanaf 2 euro.”

Feestzaal nog poetsen

De afgelopen dagen was het nog flink aanpoten om het café op tijd klaar te krijgen om vrijdagmiddag om twee uur open te kunnen. De feestzaal is ook ver klaar, daar moet vooral nog flink gepoetst worden.

Sjak: ,,Eind deze maand hebben we daar de eerste reservering voor staan, dat komt goed. In het café is zaterdag het eerste feestje al, maar we zijn gewoon open, we werken met bandjes. Mijn tante wilde gewoon graag als eerste hier feesten.” ,,Een haantje de voorste!”, grapt Sonja.

De locatie van café 't Haantje, aan de Spoorstraat 31, aan de oostzijde van de A16/de dorpskern van Prinsenbeek en ten zuiden van de Bredase wijk Haagse Beemden.

