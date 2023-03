Sjef en Annie Broeders zijn al 65 jaar elkaars houvast: ‘Ik vind haar nog steeds mooi en zeg elke dag hoe lief ze is’

Op zondag flaneren door de Hinthammerstraat tussen het Luxor Theater en het Concertgebouw, in de jaren vijftig was dat doodgewoon. Niet zozeer om etalages te bekijken, het jonge Bossche volk was vooral geïnteresseerd in de andere sekse. Op een van de dagen des Heren, in 1953, ziet Annie een wat getinte jongeman, ravenzwart haar dat glimt van de brylcreem. Hij draagt een donkere jas, heeft een spierwitte sjaal om zijn nek. Knappe jongen, misschien een buitenlander, schiet het door haar hoofd. Hij heeft wel wat weg van die acteur, Marlon Brando.

Ze is nog steeds mooi

Sjef Broeders, een echte Bosschenaar, is zeer gecharmeerd van dat jonge ding. ,,Een knappe meid, ik heb haar meteen aangesproken.” De vonk slaat over, dat vlammetje is na zeventig jaar nog altijd niet gedoofd. Annie: ,,Ik kreeg toen aandacht van Sjef, en dat is altijd zo gebleven.” Sjef: ,,Ik vind haar nog steeds mooi. Bijna dagelijks zeg ik dat ze zo lief is.”

Op 5 maart 1958 trouwen ze voor de wet; op 26 april staan geven zij elkaar het jawoord in de Jacobskerk. Het heeft wel een consequentie: ,,Ik had zes jaar met veel plezier koekjes ingepakt bij Verkade. Getrouwd, moest je onstlag nemen. Ben ik dus huisvrouw geworden. Later, toen onze twee kinderen Sjef en Rob groot waren, ben ik weer gaan werken.”

Quote Ons eerste huis was heel klein. Zo stond ons tweeper­soons­bed in de keuken en onze Sjef sliep onder de koffiemo­len Annie Broeders

Ze zullen bij de ouders van Sjef in gaan wonen. Zover komt het niet. Annie: ,,Jansen van de snoepwinkel had huizen laten bouwen, wij konden er eentje huren. Ze waren héél klein. Zo stond ons tweepersoonsbed in de keuken. En onze Sjef sliep onder de koffiemolen. Toen de kapelaan een keer kwam om te vragen hoe het zat met de gezinsuitbreiding heb ik naar de keuken gewezen en gezegd: ‘Waar moet ik het kind laten? ‘” Later, verkast naar een grotere woning, wordt Rob geboren.

Gouden handen

Klein behuisd, de inkomsten van Sjef zijn ook geen vetpot: 62 ouderwetse guldens in de week. Annie: ,,Maar we hadden elkaar, dat voelde als rijkdom.” Toch komt er een boterham met behoorlijk beleg. Sjef, die timmerman is, beschikt over gouden handen. ,,Altijd, behalve woensdagavond, was ik aan beunen. In Engelen staan vijf huizen, die heb ik samen met een maat gebouwd.” Daardoor kunnen Sjef en Annie uiteindelijk na een paar verhuizingen zelf een huis bouwen.

Zondag tikten Annie en Sjef een nieuwe mijlpaal aan: briljant. Rob heeft zijn ouders een foto gegeven. Daar staan alle nazaten op: hun twee zoons, de nieuwe liefde van Sjef, drie kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. En in het midden, zij waar het allemaal mee begon. Is gemaakt in Zuid-Frankrijk. Dat roept emoties op. ,,Onze Sjef woont er, daar is op Rob na onze familie. We zien ze dus bijna alleen met Facetime.”

Dat vinden ze lastig. Vooral de laatste jaren. Corona had Annie al te pakken nog voordat het in het nieuws kwam, Sjef kampt met zijn gezondheid. ,,Ik heb altijd veel gewerkt, klusjes in de buurt gedaan. Het gaat niet meer, dat doet zeer. Je bent zo afhankelijk.” Annie: ,,We zijn aan huis gebonden, dus zou je graag je familie om je heen hebben.” Maar: ,,We zijn elkaars houvast’, zeggen ze. ,,Toen, nu en voor altijd.”