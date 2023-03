Sjoerd van der Waal weg bij ASWH, hoe nu verder? ‘Nee, ik denk niet dat we te laat zijn’

Nog een wereld te winnen in kloof tussen mannen en vrouwen: ‘Heb je de pas van de baas meegekre­gen?’

ASTEN – Meer dan tweehonderd vrouwen namen deel aan het multiculturele ontbijt van ZijActief Asten op Internationale Vrouwendag in gemeenschapshuis ’t Kwartier in Asten. Hoe staat het ervoor met de emancipatie in Nederland?