Slachtoffer (79) ondergaat heftige operaties na aanrijding in Breda: ‘Bestuurder is vol over haar bekken gereden’

BREDA - Een heftige dag voor Anette van Uytrecht en haar moeder. Haar 79-jarige moeder werd zondagavond aangereden en zwaargewond achtergelaten door een automobilist in Breda. Dinsdag werd het 79-jarige slachtoffer geopereerd in het Erasmus MC in Rotterdam.

's Ochtends begonnen artsen de operatie aan de bekken van de 79-jarige vrouw. ,,De bestuurder is vol met zijn auto over haar bekken gereden. Alles zit nu vast met platen en schroeven", laat dochter Anette weten. ,,Toen die operatie was geslaagd, is een andere arts meteen de operatiekamer binnengelopen om haar oogkas te repareren. Ook die was verbrijzeld.”

Anette was zelf op vakantie in Mallorca toen haar moeder aangereden werd door de roekeloze automobilist. ,,Ik heb vanuit het buitenland talloze telefoontjes gepleegd en dingen geregeld. Eigenlijk was dat regelen alleen maar fijn, zo hoefde ik niet teveel na te denken over wat er met mijn moeder is gebeurd.”

Iel, lief dingetje

Hoe heftig het ongeval met haar moeder was, besefte Anette toen zij de video van de aanrijding voor het eerst wilde bekijken. ,,Ik trok het niet. Ik kon het niet aan om beelden te zien waarop m'n eigen moeder wordt aangereden.” Uiteindelijk zette Anette zich over haar verdriet heen en bekeek ze de video alsnog. ,,Ik was echt in alle staten, ze rijden gewoon over d'r heen! Mijn moeder is zo'n iel, lief dingetje. En ze hebben haar gewoon voor dood achtergelaten.”

Tekst gaat verder onder deze video.

Een ding is zeker voor Anette: ,,het herstel van mijn moeder staat voorop, maar degene die hier verantwoordelijk voor is moet gevonden worden. Dit is je ergste nachtmerrie, maar dan nog erger.”

Opsporing Verzocht

Dinsdagmiddag liet de politie al aan Anette weten dat er in totaal vijftien tips binnen zijn gekomen over de doorrijder, maar dat er geen enkele doorslaggevend is. Ook worden de beelden van de aanrijding dinsdagavond uitgezonden bij Opsporing Verzocht, in de hoop om meer informatie te achterhalen. ,,We hebben nog geen doorbraak. We gaan de tips allemaal na, maar er is helaas nog steeds geen verdachte aangehouden", laat een woordvoerder van de politie weten.

Er kwamen onder andere tips binnen over een beschadigde auto. De politie liet eerder al weten dat de donkerkleurige auto van de veroorzaker aan de voorzijde beschadigd is. Op de plek van de aanrijding werden namelijk glassplinters gevonden.

Tweede voertuig