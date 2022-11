Slachtoffer casino-overval kreeg te zien hoe dader met vuurwapen bij huis van broertje stond

Agenten in touringcar bekeuren 144 autorij­ders voor gebruiken telefoon op Oost-Brabantse snelwegen

Agenten hebben dinsdag vanuit een touringcar gecontroleerd of automobilisten op Oost-Brabantse snelwegen hun telefoon gebruikten achter het stuur. De actie leverde in totaal 144 bekeuringen voor bestuurders die hun mobiel in de hand hielden tijdens het rijden.

23 november