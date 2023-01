Slachtoffer frontale botsing Altforst was 27-jarige Oekraïense man, Brabantse vrouwen (22 en 53) gewond

Meer messenge­weld onder tieners: jongeren afgelopen jaar betrokken bij acht steekpar­tij­en in Brabant

Het messengeweld onder tieners neemt toe. De politie houdt jongeren landelijk verantwoordelijk voor 67 steekincidenten vorig jaar, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Tien mensen kwamen om het leven door die incidenten in 2022, en dat is meer dan in 2020 en 2021 bij elkaar. In Brabant waren in het afgelopen jaar bij acht steekpartijen jongeren betrokken.

13:31