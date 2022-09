Slachtoffer in Maas is 88-jarige vrouw uit Cuijk

Waterschap­pen die toch zelf grondwater oppompen? Op zeven plekken in Brabant gebeurt het; ‘We kunnen het uitleggen’

LAGE MIERDE - Waterschappen die in deze tijden van grote droogte zelf grondwater oppompen? Het lijkt de omgekeerde wereld, want boeren mogen het niet. Toch gebeurt het, op zeven plekken in Brabant, onder meer bij het beekje de Reusel in Lage Mierde. ,,Om de beekprik te beschermen.”

6 september