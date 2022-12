Slachtoffer woningbrand Lage Zwaluwe heeft niets meer: ‘Haar zoontje liep in een joggingpak van opa’

LAGE ZWALUWE - ,,Het ontroert me wel”, zegt de bewoonster van het huis in Lage Zwaluwe dat vrijdag afbrandde over de actie die een vriendin voor haar is gestart. Inmiddels is al ruim 2600 euro opgehaald via het platform Geef.nl.