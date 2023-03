Slachtoffers aardbevingen in Turkije nog lang niet vergeten bij benefietmarkt in Waalwijk

‘Monster van Woensd­recht’ vermoordde Vlaamse meisjes Inge (14) en Ines (16), vrijdag beslist rechter over vrijlating: “Hij is een roofdier”

Op een zondag in oktober 1991 wordt de 17-jarige Catherine uit Brasschaat tijdens het joggen met een mes bedreigd door Ludo De B. uit het Nederlandse Woensdrecht. Hij sleept haar naar zijn wagen, maar als bij wonder weet ze te ontsnappen. Twee andere Vlaamse meisjes, Ines uit Essen en Inge uit Wuustwezel, hebben minder geluk. Zij overleven hun ontvoering niet. Een rechter moet vrijdag oordelen over de mogelijke vrijlating van De B. “Ik wil niet dat andere gezinnen hetzelfde overkomt”, houdt Rita Eggermont, moeder van slachtoffer Inge, haar hart vast. Een aangrijpend gesprek.