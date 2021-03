Slachtoffers van misbruik wachten soms jarenlang op hulp, 10 jaar is geen uitzondering

Nieuwsover­zicht | Mogelijk opzet in spel bij Porsche die woning binnenreed - Gaat Indoor Brabant toch door?

20 maart In Eindhoven is een Porsche zaterdag een woning binnengereden. Mogelijk is er opzet in het spel. Twee broers uit Hedel doen hun verhaal nadat een aanslag hun levens verwoestte. En paardensportevenement Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, gaat mogelijk dit jaar toch door. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.