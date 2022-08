Slachtoffers van mistramp bij Prinsenbeek waren kansloos, hulpverleners machteloos: ‘Ik heb mensen levend zien verbranden’

LIVE | Tienduizen­den wielerfans zien renners door Brabant rijden tijdens tweede etappe La Vuelta

De tweede etappe van de Ronde van Spanje is van start gegaan. La Vuelta rijdt zaterdag door onder andere Den Bosch, Vlijmen, Heusden en Zaltbommel. Op sommige plekken in de Bossche binnenstad staan mensen rijendik langs het parcours. De gemeente schat dat er 20.000 tot 30.000 bezoekers in de stad zijn. Volg alles over La Vuelta in dit liveblog.

14:15