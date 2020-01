Slapen bij de kabouters in Sprookjesbos van de Efteling

Man (63) zwaarge­wond nadat hij werd gespietst door stier: ‘Dit incident is voor ons de druppel’

6 januari Een 63-jarige man is vanmiddag zwaargewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een stier in natuurgebied de Maashorst in Uden. De politie bevestigt dat zij rond 16.00 uur een melding ontving van het incident.