Slechts één Brabants faillissement meer in juli dan in juni, nog altijd een stuk lager dan vorige jaren

BRABANT - In heel de provincie Brabant is in juli één faillissement voor een bedrijf meer uitgesproken dan in de maand ervoor. Het aantal steeg van 43 naar 44. Daarmee zit dat aantal nog altijd ver onder de aantallen van de afgelopen jaren.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vrijdag openbaar zijn gemaakt.

Met de zeer lichte stijging scoort Brabant goed in vergelijking met Nederland. In Utrecht nam het aantal faillissementen af, net als in Noord-Holland. In Overrijssel bleef de score gelijk, in vergelijking met juni. Daarna volgt Brabant op het lijstje, met een toename van één. Die plek moet wel gedeeld worden met Flevoland.

Al die gegevens zijn op basis van groei of afname van het aantal bedrijven dat kopje onder ging. Als gekeken wordt naar het ruwe aantal, staat Brabant nog altijd hoog op de lijst. Alleen in Zuid-Holland (71) en Noord-Holland (55) gingen meer bedrijven failliet in juli.

Noordoost

De twee cijfers die eruit springen bij het CBS, zijn die van Noordoost-Brabant en Midden-Brabant. In Noordoost daalde het aantal faillissementen van 16 naar 5, terwijl in Midden dat aantal juist steeg van 6 naar 13.

Vorige jaren

Gemiddeld genomen is in Nederland een stijging van het aantal faillissementen tegenover vorige maand. Maar ook tegenover vorig jaar. Toen moesten 287 bedrijven de boeken sluiten in juli, tegenover de 319 van nu.