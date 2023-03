Sloop gewraakt pand Keiweg op z’n vroegst eind 2023: ‘Vertraging bij aannemer en weerstand bij buren’

interview Anton van Aert straalt weer na moeilijke periode: ‘In elke vezel van je lichaam moet je het afscheid accepteren’

BOXTEL - Anton van Aert, oud-wethouder in Boxtel, zes jaar burgemeester in Best. Daar ging hij onplezierig weg. Hoe gaat het nu met hem? ,,Na een paar weken thuis kregen we de boodschap dat mijn vrouw ongeneeslijk ziek was. Dan word je dus van je sokken geblazen.”