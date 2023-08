Slowaaks international moet rechtsback probleem NAC oplossen: mogelijk debuut in derby met Willem II

Hip­hop-dans­groep uit Best verovert tweede plek op wereldkam­pi­oen­schap in Blackpool

BEST - Het team ‘The Invasion’ van dansschool In2Dance uit Best heeft dit weekend de tweede plek veroverd op het wereldkampioenschap Hiphop/Streetdance in het Engelse Blackpool, in de categorie megacrew hiphop Novice (middencategorie) boven de 18 jaar. Een megacrew hiphop is een grote, gemengde dansgroep met dansers van verschillende leeftijden. Het team ‘The Invasion’ bestaat uit ruim 29 dansers. Zij moesten het tijdens het wereldkampioenschap opnemen tegen 17 andere teams.