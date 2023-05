Sluipen door de polder, filerijden of thuiswerken? Hoe het verkeer zich aanpast op afsluiting Haringvlietbrug

Leerlingen maken documentai­re over Titus Brandsma voor profiel­werk­stuk

OSS - Twee leerlingen van het Titus Brandsmalyceum hebben een documentaire gemaakt over Titus Brandsma en het 100-jarig bestaan van hun school. De film gaat woensdag 31 mei in première tijdens een bijeenkomst voor genodigden in de Rabozaal van theater De Lievekamp en is gratis online te zien via Vimeo.