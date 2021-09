‘Sluipmoordenaars tasten koopkracht ouderen aan’, KBO-Brabant hekelt pensioenbeleid

Nieuwsover­zicht | Fonkel­nieuw restaurant alweer te koop - Oud-motorcou­reur Boet van Dulmen omgekomen bij ongeluk

16 september Op meerdere plaatsen in Brabant vonden donderdag ernstige ongelukken plaats. Op de A2 bij Eindhoven raakten twee personen zwaargewond, bij een aanrijding in Breda overleed een voetganger en in Ammerzoden kwam de bekende oud-motorcoureur Boet van Dulmen (73) om het leven. Verder lag het landelijke treinnetwerk plat tijdens de avondspits en staat een gloednieuw Tilburgs restaurant alweer te koop. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.