Sluizen minder open in Brabant door droogte, langere wachttijd voor schepen

Wethouder Eindhoven getroffen door aardbevin­gen Indonesië: 'Lokale bevolking is zeer angstig'

5 augustus EINDHOVEN/LOMBOK - De Eindhovense locoburgemeester en wethouder Marcel Oosterveer is één van de Brabantse reizigers die getroffen zijn door de tweede zware aardbeving in Indonesië binnen een week. De VVD-politicus zit momenteel op Bali. ,,We voelden een zeer heftige aardbeving. De lokale bevolking is zeer angstig."