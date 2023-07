Lekker hoor: 5 x deze snackfeitjes over Bergen op Zoom wil je weten

Vurige wens Esch gaat in vervulling: meer sociale woningbouw voor Reigers­kant

ESCH - Boxtel gaat in op de wensen van Platform Esch Perspectief. De belangenorganisatie voor de inwoners van Esch deed vorig jaar een woonwensenonderzoek in Esch. Daaruit kwam naar voren dat er een schreeuwende behoefte is aan nieuwe sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Boxtel wil nu dertig extra woningen bouwen in Reigerskant.