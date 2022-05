Sneakers zijn een goudmijn: ‘Mijn verzameling is net zo goed beveiligd als een juwelier’

Kaart Lintjesre­gen 2022: alle gedecoreer­den per gemeente op een rijtje

Op de dag voor Koningsdag is de lintjesregen van 2022 weer neergedaald in Brabant. Voor ruim 3 duizend Nederlands is deze dag een belangrijk moment in hun leven. Na Zuid-Holland, regende het in onze provincie dit jaar de meeste lintjes. 544 Brabanders mogen zich vanaf vandaag lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

26 april