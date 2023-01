Sneeuw zorgt voor witte vrijdag in Brabant, code geel nog tot zaterdagochtend

In de put op blauwe maandag? Vijf dingen om reikhal­zend naar uit te kijken

Het is vandaag volgens een Britse psycholoog de meest deprimerende dag van het jaar. Tot overmaat van ramp is voor de zoveelste dag op rij aan het regenen. Op deze blauwe maandag kun je je dekbed over je hoofd trekken en niets meer doen, of je zet op een rijtje waar je je op kunt verheugen.

16 januari