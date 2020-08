Snelheidsduivel die in 9 minuten van Rotterdam naar Breda scheurt zet video openbaar: ‘Érg onverstandig van hem’

Het lijkt erop dat het om een West-Brabantse bestuurder gaat, die in 9 minuten van Rotterdam naar Breda reed. Dat is een rit van zo'n 50 kilometer: volgens Google Maps duurt die normaal gesproken zo’n 36 minuten. Daarvan verscheen een video op sociale media, waardoor de politie maandag een onderzoek startte om de bestuurder op te sporen.

Levensgevaarlijk

Op het filmpje is te zien hoe de bestuurder met bijna 300 kilometer per uur over de A16 rijdt en daarbij ook de camera op zijn telefoon lijkt te bedienen. ,,Soms het is de werkelijke situatie anders dan op het eerste gezicht lijkt, maar het filmpje is zeker aanleiding geweest voor ons om onderzoek te doen. Ik hoop dat wij hem snel vinden. En niet dat dat pas is als hij ergens tegen een boom staat met zijn auto.””

Hoe spoor je de snelheidsmaniakken van de A16 op?

Sander Schaepman, 25 jaar lang werkzaam als commissaris bij de politie en bekend van het tv-programma Hunted, laat er zijn licht op schijnen. ,,Het is geen rocket science.”

Schaepman was in zijn tijd bij de politie onder andere actief als hoofd van rechercheafdelingen en enkele teams die belast waren met opsporingen. Met zijn rijke ervaring in deze tak van sport vertelt hij hoe dit soort opsporingen in zijn werk gaat.

,,Je begint eigenlijk met het meest simpele: zijn ze ergens op camerabeelden gezien?”, begint Schaepman. ,,Zijn ze bijvoorbeeld toch ergens geflitst? Of is bij een andere camera langs de weg een kenteken te zien? Dit is de meest makkelijke manier om te beginnen, maar hoeft niet per se te werken. Ze kunnen namelijk hun kentekenplaten afgeschermd hebben.”

Reduceren en deduceren

Toch kunnen camerabeelden en ook de beelden van de motorrijders zelf een belangrijk spoor opleveren. ,,Het draait om reduceren en deduceren bij het opsporen. Dus je zoekt naar steeds meer sporen en aanwijzingen om het mogelijke aantal daders steeds kleiner te maken. Hoor je bijvoorbeeld op de videobeelden een zwaar Amsterdams accent van een van de motorrijders, dan is het aannemelijk dat ze daar vandaan komen of er nog wonen.”

,,Maar je kijkt ook naar kenmerken van de motoren zelf”, gaat Schaepman verder. ,,Als je het merk van een of beide motoren weet, kun je daarmee in combinatie met andere sporen verder zoeken. Dan kun je kijken hoeveel van die motoren in Nederland rondrijden en waar de eigenaren wonen. Worden die filmpjes altijd gemaakt in de buurt van Breda, of heb je daar een vermoeden van, dan kun je in die stad gaan zoeken naar mensen die op het soort motor rijden dat je op beeld hebt.”

Het OM bepaalt welke middelen de politie in mag zetten bij de zoektocht. ,,Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar gevaarzetting en ook naar hoe groot de inbreuk is op de openbare orde. Delicten op de snelweg vallen daar ook onder. Mensen maken dagelijks gebruik van de weg. Als door dit soort gedrag het leven van mensen in gevaar komt, kan dat zwaar wegen.”