Snelheidsduivel Muis911 aangehouden, taakstraf stond nog open: ‘Politie waar ben je? Ik zie je niet’

Update Lading mest van vrachtwa­gen op A59 bij Terheijden gevallen, weggehaald met schoonmaak­ma­chi­nes

TERHEIJDEN - Een vrachtwagen heeft woensdagochtend op A59 bij knooppunt Zonzeel een lading mest verloren. Daardoor was de snelweg richting Zierikzee tijdelijk dicht. Daardoor stonden bestuurders in de file, tot de verloren lading van het asfalt geschrobt was.