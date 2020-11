Snelle elektrische fiets steeds populairder: vooral in midden en oosten van Brabant wordt er veel op gereden

Het aantal speed pedelecs in Nederland is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Halverwege dit jaar reden er 21,1 duizend van deze snelle elektrische fietsen rond in ons land. Het gaat om een toename van 23 procent ten opzichte van een jaar geleden, toen Nederland 17,2 duizend speed pedelecs telde. Kijken we naar Brabant, dan zijn de voertuigen vooral in het midden en oosten van de provincie populair. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen waarmee een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur kan worden gereden. Het voertuig gaat sneller dan de reguliere elektrische fiets, die door trapondersteuning maximaal 25 kilometer per uur kan.

De meeste speed pedelecs worden bestuurd door 45- tot 65-jarigen. Zij bezitten 66,6 procent van dit soort fietsen. Onder 16- tot 35-jarigen is de fiets minder populair; zij bezaten op 1 juli 2020 iets meer dan 6,7 procent van het vervoersmiddel. De eigenaren van de snelle fietsen zijn over het algemeen jonger dan de eigenaren van e-bikes. Het bezit van de gewone elektrische fiets is het hoogst onder 65- tot 75-jarigen.

De cijfers in Brabant

Kijkend naar de overige provincies, zijn er in Brabant relatief weinig speed pedelecs. De meeste snelle elektrische fietsen stonden halverwege dit jaar geregistreerd in Zuid-Holland. Maar kijken we naar het aantal fietsen in vergelijking met het aantal inwoners, dan is het voertuig in Utrecht het meest populair. Die provincie telde 159 speed pedelecs per 100 duizend inwoners. Daarna volgen Gelderland en Groningen met respectievelijk 137 en 136. In Brabant gaat het om 109 van dit soort fietsen per 100 duizend inwoners.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Volledig scherm Particuliere speed pedelecs per provincie. © CBS

Volledig scherm Particuliere speed pedelecs per provincie. © CBS

Inzoomend op Brabant wordt duidelijk dat er vooral in het midden en oosten van de provincie veel op de fietsen gereden wordt. In Tilburg staan de meeste speed pedelecs geregistreerd, namelijk 170. Per 1000 inwoners zijn het er echter maar 0,8. Het aantal fietsen in vergelijking met het aantal inwoners ligt het hoogst in Boekel met 3,1 fietsen per 1000 inwoners. Daarna volgen Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Heeze-Leende, Bergeijk, Asten, Haaren, Reusel-De Mierden, Oisterwijk, Oirschot, Goirle en Hilvarenbeek.

Bekijk hier hoe het zit met het aantal speed pedelecs in jouw gemeente:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier naar onze meest bekeken video's: