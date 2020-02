Snoeiharde grap over Paay, de pruik van Marc-Marie en carnaval in de studio

10 Brabantse DWDD-momentenNa vijftien jaar komt er een einde aan De Wereld Draait Door . Zo'n beetje tout bekend Brabant zat in die tijd wel eens aan tafel bij Matthijs. Om voor kippenvel te zorgen met een prachtig lied, voor een spraakmakende onthulling of om die Amsterdammers te laten zien wat carnaval is. Een greep uit vijftien jaar televisie:

Theo Maassen

,,Een vriend van mij is necrofiel en ik denk dat die het wel zou kunnen waarderen.” Met een ongenadig harde sneer naar Patricia Paay maakte Theo Maassen in 2012 de tongen los. De Eindhovense cabaretier vroeg zich maar één ding af toen ‘La Paay’ bekendmaakte andermaal bloot te gaan in mannenblad Playboy: waarom? Tot groot ongemak van Van Nieuwkerk, die van Maassen eist dat hij zijn excuses aanbiedt.

Marc-Marie Huijbregts

De Tilburger behoort met tientallen optredens tot het meubilair van DWDD. Hij maakte ruzie met Dries Roelvink, nam het op voor Sylvana Simons en kondigde theatershow na -show aan. Toch was het niet lastig om het meest spraakmakende moment te kiezen. In 2009 verscheen Huijbregts zonder haar op tv en onthulde hij tien jaar lang een pruik - ‘mijn cavia’ - te hebben gedragen.

Kempi en Guus Meeuwis

De Wereld Draait Door is ook muziek. Krezip, Floor Jansen, Fresku, Gerard van Maasakkers, Sharon Kovacs, Armand, Guus Meeuwis: talloze Brabanders waren te gast om hun liedje te zingen. Een veelbekeken fragment is een cover van Kempi. De Helmondse rapper gooide zijn stoere imago voor één keer van zich af en liet met een uitvoering van Het is een Nacht van Guus Meeuwis zijn gevoelige kant zien. De verbazing in de ogen van Herman van Veen zegt genoeg.

Lamme Frans

Carnaval en De Wereld Draait Door. Een match made in heaven werd het nooit, maar jaar na jaar deed de redactie er alles aan om het Brabantse (en Limburgse) feest op de kaart te zetten. Of was het schaamteloos een graantje meepikken? Een zuipende Lamme Frans, confetti op tafel en hoempapa-muziek door de studio in de Westergasfabriek zorgden in ieder geval voor vermakelijke televisie.

Duncan Laurence

Nederland maakte kennis met Duncan Laurence en zijn nummer Arcade in De Wereld Draait Door. De reacties waren destijds wisselend. Toch won de zanger, geschoold in Tilburg, enige maanden later het Eurovisie Songfestival met dit lied.

Yvon Jaspers

Nog zo'n heerlijke tv-ruzie. Tussen Pieter Lakeman en Yvon Jaspers komt het zelfs tot het nodige geschreeuw en een harde klap op tafel. Lakeman kwam in 2009 vertellen over het failliet van de DSB Bank. Als de Boxtelse Jaspers vraagt hoe het faillissement voor hemzelf voelt, schiet hij uit zijn slof.

Frans Bauer

‘De gewone Nederlander’. Sinds 2017 wordt die term opeens enorm vaak gebruikt. Maar wie is die gewone Nederlander nou precies? Volgens NRC Handelsblad is niemand minder dan Frans Bauer het prototype gewone Nederlander. ,,Een eer”, stelt Bauer. Het gesprek daarna gaat over... hoe gewoon de zanger uit Fijnaart nou eigenlijk is.

New Kids

Wat wás het een rage. In 2010 was heel Nederland in de ban van de Brabantse New Kids-serie. De film New Kids Turbo werd met grote bezoekersaantallen de kers op de taart. De acteurs achter Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie schoven aan om te duiden wat dit succes betekende voor het kleine Maaskantje, bij Den Dungen.

Fresku

,,Is híj je lievelingsrapper?” De vraag van Mathijs aan Eindhovenaar Fresku komt er wellicht wat denigrerender uit dan bedoeld. Om over de twee vaderlijke klopjes op de pet nog maar te zwijgen. Van Nieuwkerk vraagt naar collega-rapper MocroManiac. De vraag en de klopjes zijn natuurlijk amicaal bedoeld, maar zorgen voor zichtbaar ongemak bij laatstgenoemde. Want het hele interview gaat over hem, maar aan MocroManiac wordt geen vraag gesteld. In latere interviews komt Fresku terug op het moment. ,,Hij zette me in een rare situatie.”

Nikkie de Jager

We sluiten af met een vers fragment. Nikkie de Jager uit Uden, bekend als Nikkie Tutorials, bekende dit jaar dat ze een transgender is. Zoals een goed YouTuber betaamt deed ze dat (helaas Matthijs) niet op live-televisie maar op haar eigen kanaal.