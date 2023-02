Snowboardtalent Youri (17) móet presteren op school, anders mag hij niet de sneeuw in: ‘Ze zijn best streng hier’

Het was enigszins lastig om Youri Zorge te pakken te krijgen. Het snowboardtalent uit Woensdrecht woont inmiddels al een tijd in Italië, waar hij traint op een internaat en waar hij ook naar school gaat. Veel tijd om op zijn telefoon te zitten, om een belletje op te nemen of een berichtje te beantwoorden, heeft hij deze week eigenlijk niet.

,,Ik heb twee weken school gemist door toernooien, dus ik heb een hoop in te halen", zegt hij. ,,Het zijn altijd wel pittige weken, zo na een reeks van wedstrijden. Naast het schoolwerk, blijf ik ook gewoon doortrainen, dus ik heb niet écht de tijd om me volledig op school te storten.”

Presteren op school moet, anders niet snowboarden

Zorge zit inmiddels in HAVO 3. Hij moet presteren op school, anders kan het zomaar zijn dat zijn trainer hem niet laat snowboarden. ,,Ze zijn daarin best streng hier. Enerzijds is dat goed, absoluut. Ik wil ook graag m'n diploma halen, want ik kan niet heel m'n leven snowboarden. Aan de andere kant vind ik school echt niet leuk, dus het is af en toe echt lastig om daar de focus op te hebben. Zeker als ik in het weekend tijdens een toernooi moet leren voor de aanstaande toetsweek. Overdag sta ik in de sneeuw en 's avonds duik ik de schoolboeken in.”

Heel even gaan zijn ogen nu uit de schoolboeken en kan hij praten over hetgeen wat hij het liefste doet: snowboarden. Zorge doet aan het reuze slalommen-snowboarden: zo snel mogelijk naar beneden afdalen op een slalomparcours. Heel simpel, want degene die dat als snelste doet, wint.

Ongekende snelheden

Doodnormaal benoemt Zorge dat hij gemiddeld met een snelheid tussen de 60 en 80(!) kilometer per uur naar beneden sjeest. Hoewel zijn ouders nooit direct tegen hem zeggen dat ze zijn extreme sport toch wel een tikkeltje spannend vinden (,,Ik denk dat ze me niet willen opzadelen met hun zorgen.”), komt hij er via-via toch achter. Zelf maakt hij zich niet zo druk om de gevaren van het alpinesnowboarden.

,,Die snelheid is juist gaaf. Daar doe ik het voor. Als ik een foutje maak in een afdaling, dan krijg je wel een heftige adrenalinekick, dan gieren de spanningen door je lijf, maar dat geeft ook juist de kick. Alles bij elkaar maakt dit gewoon een hele gave sport.”

Vorige week hoopte Zorge hoge ogen te gooien op het Europese jeugd Olympisch festival (EJOF), een groot toernooi. Zorge kwam echter niet verder dan een achtste finaleplek, en daar baalde hij van. ,,Maar ik ben overall wel heel tevreden met mijn ontwikkeling als topsporter en als snowboarder. Dit was weer een heel mooie ervaring. Het was leuk om ook andere sporters te kunnen spreken, daar heb ik veel van geleerd. Nu is het voor mij zaak om dit mee te nemen naar de volgende toernooien de komende weken. En ja, ook moet ik mijn toetsen gaan halen op school, haha.”

Zorge hoopt volgend seizoen bij ‘de grote jongens’ mee te kunnen doen De focus van Zorge ligt de komende periode op de zoheten Europe Cups. Nog driemaal komt de in Woensdrecht geboren tiener in actie op die toernooien. Hij moet nog één keer in de top-8 eindigen, dan verdient hij een startbewijs voor drie World Cup-toernooien voor komend seizoen. Daar doen de allerbeste snowboarders ter wereld mee. ,,Dat zou echt een droom zijn die uitkomt. Verder doe ik ook mee aan het jeugd WK, ook daar wil ik zo hoog mogelijk eindigen.”