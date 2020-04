Songteksten van Henny Vrienten gebundeld in boek: ‘Ik ben nu een milde, oudere man’

Sommige mensen hebben een feilloos geheugen. Zo niet Henny Vrienten. Hij schreef een liedje over zijn verdwenen herinneringen. ,,Bij optredens word ik weleens aangesproken: 'Wij hebben elkaar nog gesproken in 1981!', hoor ik dan. Maar al sla je me dood: ik zou het niet meer weten. Alsof alles in een grijze wolk hangt.” Hij citeert zichzelf: ,,Als ik had geweten, dat ik alles zou vergeten, had ik beter rondgekeken. Had ik beter opgelet.” Het is een regel uit het liedje De namen en de plaatsen uit 2014. ,,Ik ben heel veel vergeten”, voegt Vrienten toe. ,,Of ik heb 't verdrongen. Dat kan ook.”



Mocht hij ooit de woorden van zijn solo-liedjes kwijtraken, geen nood, ze zijn gebundeld in de bundel ‘De een is de ander niet’. De songteksten van Doe Maar, de band waarmee hij in de jaren 80 het land in rep en roer bracht, zijn eerder in boekvorm uitgegeven. ,,De liedjes voor Doe Maar stammen uit een heel andere periode in mijn leven. Toen was ik nog jong en wild. Ik schreeuwde een beetje, alsof ik gelijk had. Naarmate je ouder wordt, ga je inzien dat het wel meevalt met dat gelijk. Op mijn soloplaten hangt een andere sfeer. Daarom wilde ik de teksten apart bundelen.”