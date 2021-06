SP valt af in race voor nieuwe coalitie in Brabant

Minister vindt Brabantse stikstof­han­del ‘niet goed’

23 juni BREDA/EINDHOVEN - Brabant gaat haar boekje te buiten als het gaat om de handel in stikstofruimte. Dat zegt minister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen die zijn gesteld over een publicatie in BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad.